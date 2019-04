Tempo de negociações em Helsínquia

As legislativas do passado domingo na Finlândia deixaram os social-democratas do SPD e os populistas do PS (Partido dos Verdadeiros Finlandeses) quase empatados, num resultado que deixa antever uma fase de negociações complicada para a formação de Governo.

Os finlandeses mostraram-se preocupados com a questão da migração, com os temas ligados à segurança social, reforma e saúde, mas também com o meio ambiente e a mudança climática.

Espera-se que os social-democratas consigam 17,7% dos votos e que os populistas eurocéticos do Partido dos Verdadeiros Finlandeses conseguiram 17,5%.

O Partido do Centro do primeiro- ministro Juha Sipilä (centro-direita), parte da coligação nacional atualmente no Governo, obteve 13,8% dos votos. No seu conjunto, os partidos da coligação recolheram 17% dos votos, menos do que os populistas.

Um longo período de negociações

Foi a primeira vez em quase um século que os chamados partidos tradicionais não conseguiram pelo menos 20% dos votos numas legislativas.

Com um parlamento altamente fragmentado em Helsínquia, espera-se agora um longo período de negociações para a formação de um novo Executivo, já que várias das forças com lugar na assembleia disseram que não tinham a intenção forjar qualquer aliança com o Partido dos Verdadeiros Finlandeses, com marcada vertente eurocética.

Os partidos com mais votos deverão, por outro lado, pôr-se de acordo relativamente a vários temas, como o crescente gasto com os serviços públicos, e a entrada de emigrantes em solo nacional, especialmente a quem chega fora do espaço europeu.

A Finlândia tem o chamado modelo social nórdico, com uma presença forte do Estado em termos de proteção social ao cidadão e goza de um dos mais elevados níveis de vida na União Europeia e no mundo. Um modelo a preservar, diz a esquerda, apesar dos elevados impostos, que, para a direita, estão demasiado elevados.