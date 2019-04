A tragédia de Notre-Dame vista pela imprensa internacional

Tamanho do texto

O incêndio na Catedral de Notre-Dame em Paris domina a imprensa francesa e internacional.

São mais de 850 anos de história francesa que as chamas devoraram no espaço de poucas horas, segundo o "Le Figaro".

Mensagem idêntica no "Liberation" que descreve o sinistro como um drama que toca fundo no coração dos franceses.

Fora de portas, o diário espanhol "El País" descreve a tragédia como um duro golpe naquele que é um dos símbolos inquestionáveis da cultura europeia.

No britânico "The Guardian" o incêndio é descrito como um autêntico inferno. O jornal lança ainda a questão do património artístico que foi consumido pelas chamas.

Em Itália, o La Repubblica recorda o lugar central que a catedral de Notre-Dame ocupa na história e na cultura francesas.

Finalmente, o "Independent", publicado no Reino Unido, refere os nove séculos de história consumidos pelas chamas no espaço de pouco mais de uma hora.