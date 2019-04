Al-Sisi no poder até 2030?

Tamanho do texto

O Parlamento egípcio aprovou uma série de emendas à Constituição que, na prática, podem perpetuar o mandato do Presidente Abdel Fattah al-Sisi até 2030.

Acusado de violações de direitos humanos, al-Sisi deverá abandonar o cargo em 2022, quando chegar ao fim o segundo mandato de quatro anos. Mas se forem aprovadas em referendo nacional a realizar, as alterações - votas artigo a artigo da Constituição - permitirão dilatar os prazos.

Uma das emendas que recebeu a "luz verde" do Parlamento estipula que o mandato presidencial atual deve terminar aos seis e não aos quatro anos antes de estipular que o chefe de Estado "pode ser reeleito para um outro mandato", de seis anos.

As mexidas reforçam igualmente o poder do Exército sobre a vida política e o aumento do poder presidencial sobre o judiciário.

Al-sisi está no poder depois de liderar um golpe de Estado militar a 03 de julho de 2013. Era responsável pela pasta da Defesa e a ofensiva derrubou o Presidente islamita Mohamed Morsi.