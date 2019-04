"Breves de Bruxelas": Votar, camiões, debate eleitoral, Babis

Muitos jovens chegam à idade adulta com novos desafios nos estudos, ao nível universitário, ou no mercado laboral. A partir dos 18 anos chega, também, a oportunidade de ter uma palavra a dizer na escolha dos representantes políticos.

A euronews foi ouvir as reflexões de duas universitárias irlandesas, Jenny e Denise, que estudam no Trinity College, em Dublin, e que votam pela primeira vez no próximo mês de maio, para as eleições europeias.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: