'Sicários' fazem 13 mortos em ataque a festa privada em Veracruz

Um grupo armado invadiu na última madrugada uma festa privada em Minatitlan, no estado de Veracruz, e fez pelo menos 13 mortos, entre eles uma criança, e ainda quatro feridos.

Embora se desconheçam ainda as razões deste ataque, uma das maiores tragédias do ano no país, as primeiras informações revelam que o grupo procurava o proprietário de um bar daquela cidade.

As autoridades ainda não conseguiram apurar se o alvo da busca era o dono do espaço onde teve lugar a tragédia ou se estaria presente no local àquela hora.

O estado de Veracruz, através do Secretário para a Segurança, Hugo Gutiérrez Maldonado, adiantou já que foi lançado um forte dispositivo federal e estatal para a detenção dos responsáveis pelos assassinatos em Minatitlán.

A cidade é um alvo preferencial do crime organizado nos últimos anos, devido à forte importância do petróleo na região, o que tem motivado inúmeros sequestros.

Só em 2018, o México registou um aumento de 15% dos casos de homicídio, com mais de 28 mil investigações abertas pelo Ministério Público mexicano.