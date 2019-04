Semana de Moda de São Paulo

Tamanho do texto

A produção nacional esteve em destaque no segundo dia do São Paulo Fashion Week.

Lenny Niemeyer apresentou uma viagem pela flora brasileira, inspirada num mapa que pertenceu ao pai e com uma aposta nas novas texturas.

_"Eu chamo esta coleção de cartografia imaginária que fala sobre uma mulher que vai desbravando o mundo, descobrindo as coisas através de texturas, da tridimensionalidade, dos mapas, dos rios, das riquezas naturais, da geologia e das pedras até ao imaginário desconhecido olhando para as constelações e para os astros". _

Também com a natureza e a história do Brasil como pano de fundo, Patrícia Vieira deixou um alerta sobre o desperdício no setor da moda.

A edição 47 da maior semana da moda do Brasil continua nas passerelles até ao próximo sábado, dia 27 de abril.