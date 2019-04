Putin diz que desnuclearização coreana "é possível" mas com garantias

Tamanho do texto

O presidente russo disse que a desnuclearização da península coreana é possível, mas que, em troca, Pyongyang precisa de garantias de segurança.

Vladimir Putin manifestou-se em conferência de imprensa no rescaldo de uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para discutir o programa nuclear.

Em relação a um eventual reatamento das conversações a seis sobre a desnuclearização, o chefe de Estado russo não disse que não nem que sim.

"Isso compete à Coreia do Norte. Se lhes basta ter garantias apenas por parte dos EUA ou da Coreia do Sul, está tudo bem. Se isso não basta - e penso que provavelmente é esse o caso - então este formato de conversas a seis seria bom para desenvolver o sistema de garantias internacionais de segurança para a Coreia do Norte", sublinhou o presidente russo.

No final do encontro, Putin manifestou-se satisfeito com os resultados das conversações.

Os líderes russo e norte-coreano reuniram-se pela primeira vez para debater o programa nuclear da Coreia do Norte. A cimeira, na cidade russa de Vladivostok, realizou-se depois do encontro fracassado, em Hanói, entre Donald Trump e Kim Jong-un.