Kim Jong-un mostra armas ao ministro da Defesa da Rússia

De Euronews

A visita de Sergei Shoigu a Pyongyang é vista como uma prova do apoio da Coreia do Norte ao conflito russo na Ucrânia.

A televisão norte-coreana divulgou as primeiras imagens do ministro da Defesa russo durante a visita a Pyongyang. Segundo a imprensa estatal, Sergei Shoigu reuniu-se com Kim Jong-un para discutir questões militares e o ambiente de segurança regional. Os dois foram filmados a visitar uma exposição de armas, e Kim Jong Un terá informado Shoigu sobre os planos nacionais para expandir as capacidades militares do país.

As imagens da exposição mostraram Kim e Shoigu a caminhar perto de uma fila de grandes mísseis montados em camiões de lançamento. Algumas das armas pareciam ser mísseis balísticos intercontinentais. Os dois também passaram pelo que seriam possivelmente novos drones de vigilância e ataque.

A visita, que teve lugar na quarta-feira, dia 26 de julho, de acordo com os meios de comunicação social norte-coreanos, é vista como uma prova do apoio da Coreia do Norte ao conflito russo na Ucrânia, numa altura em que o país celebra o 70º aniversário de um armistício que pôs fim aos combates na Guerra da Coreia de 1950-53.