Dakar 2020: divulgado percurso da estreia na Arábia Saudita

Começou em África, mudou-se para a América do Sul e agora o Rali Dakar ruma à Arábia Saudita.

O trajeto da maior prova de todo o terreno do mundo foi revelado: 12 etapas para percorrer mais de nove mil quilómetros.

Carlos Sainz participou em várias edições do Dakar. O piloto espanhol lembra que a versão sul americana era extraordinária mas esta é a altura certa para mudar e a Arábia Saudita tem todas as condições para esta renovação.

A prova arranca no dia 5 de janeiro de Jeddah, a segunda maior cidade do país. Termina duas semanas depois em Al-Qiddiya, com um dia de descanso previsto para o dia 11 na capital, Riade.