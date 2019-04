Possível sucessor de Juncker defende valores cristãos da Europa

Tamanho do texto

Foi ao lado da mulher que sucedeu a Angela Merkel na liderança da CDU na Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, que surgiu este sábado, em Munster, o homem que pretende suceder a Jean-Claude Juncker à frente da Comissão Europeia.

Manfred Weber, que vem da ala mais à direita da CSU, é o candidato do Partido Popular Europeu, é considerado o favorito na corrida a Bruxelas e mostrou muito claramente ao que vem.

Nas suas palavras, "neste ano de 2019, é preciso proteger a Europa contra os nacionalismos e os egoísmos". "Não vamos deixar ninguém tirar-nos a nossa Europa", declarou. Mas não só: Weber realçou também que "a Europa é, antes de mais, cristã-democrata".

Está assim lançada a campanha para as europeias, com um candidato que também não hesita em dizer que não há lugar no bloco europeu para a Turquia.

Em Munster, o encontro CDU/CSU foi oportunamente encerrado com um "Hino à Alegria".