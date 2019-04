Protestos antigovernamentais em Belgrado

Tamanho do texto

A baixa da capital sérvia, Belgrado, foi o ponto de partida para mais uma ação de protesto do movimento "Um em cinco milhões."

A 21ª marcha, que se realizou este sábado, teve caráter humanitário mas atraiu um número de manifestantes menor do que o habitual. Nas ruas sublinharam que não têm medo e que não vão abandonar a luta pela liberdade e pela democracia contra um regime ditatorial.

O nome do protesto surgiu na sequência de um comentário do presidente do país. Aleksandar Vučić disse que "mesmo que cinco milhões de pessoas estivessem nas ruas não cederia à exigências."

As manifestações começaram em dezembro do ano passado. Foram precipitadas depois de um dos líderes da oposição, Borko Stefanović, ter sido agredido no dia 23 de novembro.