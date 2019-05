Pendarovski vence presidenciais na Macedónia do Norte

Stevo Pendarovski, venceu as eleições presidenciais na Macedónia do Norte. Pendarovski lidera a contagem à frente de Gordana Siljanovska Davkova.

O candidato do partido social-democrata, obteve mais de 50% dos votos e da rival conservadora mais de 40%. Num país que pretende entrar para a NATO e para a União Europeia, as expectativas para estas eleições eram baixas, tendo em conta a limitação de poderes do presidente face aos do primeiro-ministro.

Na primeira-volta, a abstenção atingiu os 58%. Nesta segunda volta, a participação eleitoral foi de, aproximadamente, 45% ultrapassando os 40% necessários para que as eleições fossem consideradas válidas.