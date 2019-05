Rebeldes líbios capturam alegado piloto português

Tamanho do texto

As forças leais ao marechal Khalida Haftar anunciaram esta terça-feira ter abatido na Líbia um avião das forças leais ao Governo reconhecido pela ONU e capturado o piloto, que afirmam ser de origem portuguesa, noticia a agência turca Anadolu.

Em comunicado, citado pela agência, as forças leais a Haftar, que controla o leste da Líbia, dizem ter abatido um avião do Governo de Acordo Nacional (GAN) que teria tentado atacar posições no distrito de Hira, a sul de Tripoli.

Numa história com versões contraditórias, as forças leais ao general Khalifa Haftar, antigo aliado de Muhammar Khadaffi, divulgaram imagens nas quais o piloto diz chamar-se Jimmy Reis e ter 29 anos.

Nas imagens, o homem capturado apresenta alguns ferimentos e o grupo rebelde assegurou que estaria a receber assistência médica.

Uma primeira versão designou o piloto, que como um mercenário integrado nas forças que apoiam o governo.

Outra versão dava conta da alegada participação do piloto numa operação militar da União Europeia, uma informação que já foi desmentida pelo Ministério da Defesa português e pela Força Aérea.

Desde 2011 que o país vive uma situação instável. As Nações Unidas adiantam que os confrontos já provocaram centenas de mortos e mais de 55 mil deslocados.