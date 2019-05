Líderes europeus definem prioridades para os próximos anos

Tamanho do texto

Os lideres europeus estão hoje reunidos em Sibiu para a última cimeira ao mais alto nível sob a Presidência romena da União Europeia.

Um encontro informal que acontece a duas semanas das eleições europeias. Os chefes de estado e de governo esperam dar um sinal de unidade quanto ao futuro do projeto europeu, como revelou a chanceler alemã, Angela Merkel, à chegada à Cimeira.

"Hoje vamos falar sobre nossa agenda estratégica para o futuro. Vamos novamente tentar chegar a acordo sobre uma declaração comum, no sentido do trabalho em conjunto e em estreita colaboração com todos os países da União Europeia, deixando de lado quaisquer diferenças políticas entre os Estados-Membros."

Depois da crise económica na Zona Euro, as migrações ou o Brexit, os líderes europeus querem olhar para o futuro e o Presidente francês, Emmanuel Macron, apela ao voto dos eleitores, colocando as coisas de forma clara.

"Mais de quatrocentos milhões de europeus estão perante uma escolha muito clara. Queremos construir juntos, de novo, de forma diferente, melhorando as coisas ou queremos destruir a Europa e voltar ao nacionalismo? E essa é a escolha que nos é colocada em muitos países e que deve ser enfrentada, e que para mim é uma escolha absolutamente crucial, nos próximos anos."

Além de procurar definir as prioridades estratégicas para os próximos 5 anos, os líderes europeus deverão também debater a distribuição dos cargos de topo da estrutura da União Europeia. Ainda não se falará de nomes, mas deverá ser discutida em Sibiu a forma como o processo de escolha será conduzido.