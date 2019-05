Realizadora libanesa Nadine Labaki em entrevista

´É realizadora, atriz e presidente do júri da secção "Un Certain Regard" da edição deste ano do Festival de cinema de Cannes. Nadine Labaki venceu o Prémio do Júri do ano passado, com o filme "Capharnaüm" que acompanha um rapaz de 12 anos dos bairros de lata de Beirute. O filme também foi nomeado para um Óscar.

"Para mim, é uma grande responsabilidade, obviamente, vou estar a debater o cinema com pessoas que estão no meio há tanto tempo e que são profissionais na área, é uma grande responsabilidade, mas eu acho que vou fazer as coisas como faço sempre , com o coração e com o instinto de que devemos ser sempre tolerantes com o ponto de vista dos cineastas, a cultura, de onde vem, o seu mundo e o mundo que estão a sugerir. Não estou aqui para julgar, nem gosto da palavra julgar", disse Nadine Labaki.

O filme de Nadine Labaki, "Where Do We Go Now?" estreou em 2011 na secção "Un Certain Regard" e colocou o cinema libanês no mapa internacional. A realizadora tem fé no cinema árabe_:"Tenho muita esperança em relação ao cinema árabe em geral, acredito verdadeiramente nesta voz, acredito que todos os realizadores desta região têm algo a dizer, cada filme que sai desta região é uma afirmação por si só, porque é muito difícil fazer um filme nesta nossa parte do mundo e a situação política é muito complicada e difícil, assim como a situação económica... Acho que os artistas são como esponjas, apenas absorvemos o que está à nossa volta e expressamos a nossa raiva ou o nosso ponto de vista através do cinema. Acredito no poder do cinema, no poder de um filme e no impacto que um filme pode ter. E, o cinema, é uma forma de mudar as coisas. Tenho muita esperança no futuro do cinema nesta zona do mundo"._

O júri da secção "Un Certain Regard" do Festival de Cannes presidido por Nadine Labaki vai revelar os vencedores na cerimónia de encerramento no dia 24 de maio.