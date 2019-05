Pyongyang realiza novo teste de mísseis

A Coreia do Norte anunciou ter realizado um novo teste com mísseis de curto alcance, o segundo em menos de uma semana. Um exercício supervisionado pelo próprio líder norte-coreano, Kim Yong-Un, segundo os meios oficiais, e realizado com dois mísseis balísticos a partir da costa noroeste do país.

Preocupado com o diálogo estagnado acerca do nuclear, o presidente norte-americano teve uma reação moderada. Donald Trump disse que estão a analisar de forma "bastante séria" o sucedido, frisando que "são mísseis mais pequenos, de curto alcance" e que "ninguém está contente", mas que "a relação continua". O chefe de Estado acrescentou que a Coreia do Norte "fala em negociar mas não parece pronta para o fazer".

Celebrado pela televisão estatal norte-coreana, o ensaio coincidiu com a visita do enviado norte-americano para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, a Seul.

O novo teste teve também lugar um dia depois da justiça norte-americana anunciar a apreensão de um cargueiro norte-coreano de 17.000 toneladas, acusado de violar sanções internacionais ao exportar carvão e importar maquinaria.