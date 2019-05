Cyril Ramaphosa reconduzido ao cargo de Presidente da África do Sul

Os apoiantes do Congresso Nacional Africano saíram uma vez mais para as ruas da África do Sul para festejar a vitória nas eleições mas nem tudo são rosas no antigo partido de Nelson Mandela. Afinal de contas, os 57,5% dos votos alcançados são o pior resultado para um partido que nunca tinha ficado abaixo dos 62% desde o fim do apartheid.

Cyril Ramaphosa, que se encontrava no poder desde a demissão de Jacob Zuma, garante assim um mandato de cinco anos. Na hora da vitória, não deixou de lembrar Nelson Mandela, referindo que agora podíamos apreciar melhor a frase do antigo presidente na tomada de posse a 10 de maio de 1994: "Vamos deixar a liberdade reinar."