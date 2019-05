Griezmann anuncia adeus ao Atlético de Madrid

O internacional francês Antoine Griezmann anunciou a saída do Atlético de Madrid no final desta temporada.

O avançado, de 28 anos, despede-se do clube ao fim de cinco épocas, nas quais apontou 133 golos em 256 jogos. A decisão foi explicada num vídeo que partilhou nas redes sociais, no qual salientou a sua gratidão para com os adeptos.

"Custou-me escolher este caminho, mas é o que sinto e o que necessito, e quero agradecer todo o carinho que me deram nestes cinco anos. Aqui ganhei as minhas primeiras Taças, os primeiros troféus importantes num clube. Foram momentos incríveis que vou recordar para sempre", confessou.

Sem adiantar uma palavra sobre o futuro, o jogador campeão do mundo pela seleção francesa pode estar perto de rumar ao Barcelona, embora seja também desejado em Inglaterra. A cláusula de rescisão do avançado é de 200 milhões de euros, mas a partir de 1 de julho o valor baixa para 120 milhões e será essa a verba que o Atlético deverá receber pela transferência.

A mensagem de despedida foi tornada pública após uma reunião com o treinador do Atlético, Diego 'Cholo' Simeone, e com a administração do clube.

"Depois de falar com 'Cholo' [Simeone], Miguel Ángel e com as pessoas administrativas, queria falar convosco, 'atléticos', aos adeptos que sempre me deram muito carinho, para dizer-vos que tomei a decisão de ir, de ver outras coisas, de ter outros desafios", sublinhou.

Griezmann chegou aos 'colchoneros' em 2014, proveniente da Real Sociedad e com o estatuto de grande promessa, numa transferência avaliada em 30 milhões de euros.

O clube basco assegurou também uma percentagem de 20 por cento numa futura transferência e deve, assim, encaixar mais 24 milhões, caso o avançado saia efetivamente pelo valor da cláusula de rescisão.

Ao longo de cinco anos, Griezmann tornou-se um herói para a afición do Atlético, conquistando uma Supertaça Europeia, uma Liga Europa e uma Supertaça de Espanha.