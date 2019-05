Corbyn põe fim às conversações com May sobre o Brexit

Tamanho do texto

O líder trabalhista anunciou o fim das negociações com Theresa May sobre o Brexit devido a "um aumento da fragilidade e instabilidade" do governo. Jeremy Corbyn já comunicou a decisão ao partido.

O caminho de um entendimento deverá agora voltar a passar pelo parlamento. OS dois partidos devem submeter as suas propostas à votação dos deputados.

Esta quinta-feira, Theresa May começou a preparar a sucessão em Downing Street. A primeira-ministra britânica anunciou que estava a preparar o caminho para abandonar o cargo depois da próxima viotação sobre o Brexit, marcada para 3 de junho, em Westminster.

