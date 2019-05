Nesta edição, falamos sobre o ponto final que os trabalhistas fizeram em relação às negociações sobre o Brexit. Seguimos para a notícia que marca a atualidade na Ásia, onde Taiwan se tornou o primeiro país asiático a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo; Depois vamos até à Alemanha, onde os protestos sobre o clima estão a tomar destaque na campanha para as eleições europeais. No fim desta edição, falamos da morte de Ieoh Ming Pei, o arquiteto que projetou a pirâmide do Louvre.