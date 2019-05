Guerra comercial entre EUA e China ao rubro

Tamanho do texto

A guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China está ao rubro, com Pequim a ameaçar avançar com sanções em resposta à ordem executiva de Donald Trump que impede as empresas norte-americanas de utilizarem equipamentos estrangeiros de telecomunicações.

Para os analistas, a chinesa Huawei será o principal alvo da medida.

Segundo este gestor da Shanghai Airsea Trnasport, no aeroporto chinês de Zhengzhou, Guo Limin, esta guerra comercial "afetou vários produtos agrícolas norte-americanos como, por exemplo, "como soja, cerejas, frutas e carne bovina."

O Governo chinês apelou à administração norte-americana para evitar tomar mais medidas que agravem a contenda pois isso poderá refletir-se negativamente nas empresas dos dois países e na economia mundial.