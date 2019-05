Romenos saem para a rua para mostrar confiança no projeto europeu

A uma semana da ida às urnas, milhares de romenos juntaram-se em Bucareste para mostrar a sua confiança no projeto europeu. A iniciativa foi responsabilidade de uma Organização Não-Governamental que tem vindo a liderar os protestos anticorrupção no país desde 2017.

Tudor Bradatan foi um dos organizadores e não escondeu o descontentamento com o governo romeno pela implementação de algumas medidas bastante impopulares e que foram alvo de críticas de Bruxelas, acrescentando que a União Europeia é uma aliada uma vez que as mudanças propostas ao código penal e ao sistema de justiça são inaceitáveis para todas as pessoas que se juntaram no comício.

As mensagens pró-União Europeia foram uma constante numa iniciativa que contou com a participação de várias figuras de relevo na sociedade romena. Para o ator Mihai Călin, "a União Europeia significa o estado de direito, significa o espírito da liberdade, liberdade de pensamento e de expressão" e "votar não é só um direito, é um dever."

O ideal europeu está bem vivo na capital romena. No próximo domingo os participantes no comício terão oportunidade para o demonstrar nas urnas.

De acordo com uma sondagem recente feita em Bucareste, nove em cada dez jovens acredita que o seu voto faz a diferença e 20% vão votar pela primeira vez.