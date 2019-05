Presidente austríaco propõe setembro para legislativas antecipadas

A indignação fez-se ouvir nas ruas de Viena. Milhares de austríacos não perdoaram o mais recente escândalo político que envolveu o vice-chanceler do país e saíram em protesto.

Heinz-Christian Strache foi captado em vídeo a prometer a uma alegada sobrinha de um milionário russo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro para o Partido da Liberdade.

A Áustria segue agora para eleições antecipadas, depois de o representante da extrema-direita ter pedido desculpa e renunciado aos cargos de vice-chanceler e de líder partidário.

Com as eleições europeias à porta, Norbert Hofer é o nome mais provável para a liderança do partido. O ministro dos Transportes já está em campanha, recorrendo às redes sociais para condenar o deslize do antecessor, mas também para lembrar aos austríacos por que a extrema direita deve permanecer no poder.

"Um governo que conquistou tanto para este país, um governo que deixou claro, depois de 2015, o que o nosso país sofreu com a migração descontrolada e que isso não poderia acontecer novamente", disse Hofer, em vídeo.

O terramoto político também fez tremer os parceiros de governo. Depois da rutura da coligação, restou a Sebastian Kurz pedir eleições antecipadas e ao presidente aceder ao pedido, apontando para setembro a ida às urnas.

"Hoje propus ao Presidente que sejam realizadas eleições antecipadas na Áustria, no mais curto prazo possível", afirmou o chanceler austríaco.

Putin e o Partido da Liberdade celebraram um acordo de cooperação em 2016. O presidente russo desvalorizou a relação de Moscovo com a extrema-direita austríaca. Contudo, no ano passado, Heinz-Christian Strache foi uma das vozes a pedir o fim das sanções europeias contra a Rússia.