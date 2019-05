PE: Irlandeses e checos votam esta sexta-feira

Tamanho do texto

Hoje é a vez dos irlandeses e do checos votarem para o Parlamento Europeu. Na Irlanda as urnas abriram logo de manhã; na República Checa o voto estende-se por dois dias - na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado.

Na Irlanda, cuja economia sofre os efeitos da tormenta do Brexit, os partidos mobilizaram-se fortemente para reforçar a presença do país no projeto europeu. Dublin deverá passar de 12 para 14 eurodeputados quando forem redistribuídos os lugares deixados pelos deputados britânicos.

Para além da escolha dos deputados para o Parlamento Europeu, os irlandeses são convidados a pronunciarem-se, em referendo, sobre a redução do tempo de espera dos casais para se poderem divorciar. A proposta apresentada a votação prevê a passagem de quatro para dois anos.

Na República Checa, as sondagens indicam a vitória dos populistas do movimento ANO, do primeiro-ministro Andrej Babis, apesar da vaga de protestos anti-governamentais dos últimos meses.

A Holanda já votou; Malta, Letónia e Eslováquia votam no sábado; o resto dos países vota no domingo.