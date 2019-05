Terrorismo: Caça ao homem em França

Tamanho do texto

As autoridades francesas anunciaram que estão a ser acionados todos os meios possíveis para encontrar, rapidamente, o alegado autor do ataque que ocorreu na sexta-feira (24 de maio), em Lyon, e que fez 13 feridos.

O atentado foi classificado como um ato terrorista.

"As circunstâncias dos factos - cometidos em plena luz do dia, num local particularmente frequentado, bem como o modo de atuar, a utilização de um dispositivo explosivo para poder afetar um grande número de pessoas - levaram a que o caso fosse transferido para secção antiterrorista do Ministério Público, ontem à tarde (25 de maio) ", informou o Procurador da República de Paris, Remy Heitz.

As autoridades estão à procura de um homem, de cara de tapada e de bicicleta, que terá deixado um engenho explosivo na Rua Victor Hugo, em pleno coração da cidade de Lyon.

O engenho tinha parafusos e pregos no interior, o que demonstra que pretendia causar o máximo possível de danos às pessoas que se encontravam nas imediações.

Desconhecem-se, ainda, as motivações do ataque.