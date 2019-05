Viagem à origem do Renascimento

Tamanho do texto

Quem deu início ao Renascimento, em Florença? A resposta pode ser: Fra Angelico.

O mestre florentino foi o primeiro a usar as técnicas que hoje se reconhecem como fundadoras da escola renascentista na pintura. O museu do Prado dedica-lhe uma exposição. São 82 obras, emprestadas por 40 instituições. Carl Brandon Strehlke, especialista na obra de Fra Angelico e curador da exposição, explica o artista foi "um dos primeiros artistas a integrar completamente estas inovações [características do Renascimento] nas suas pinturas."

As obras agora em exibição foram produzidas entre 1420 e 1430. A influência do mestre Fra Angelico revela-se também noutros artistas que foram incluidos na mostra como Masaccio, Filippo Lippi ou Donatello.

A exposição pode ser visitada até 15 de setembro e está inserida nas comemorações dos 200 anos do Museu do Prado, em Madrid.