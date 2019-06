China ameaça criar "lista negra" para empresas estrangeiras

Tamanho do texto

A China ameaçou, esta sexta-feira, divulgar uma lista de empresas, grupos e indivíduos estrangeiros "não confiáveis", que prejudicam os interesses das empresas chinesas, após a ofensiva dos Estados Unidos da América contra a gigante chinesa de telecomunicações Huawei.

As duas maiores economias mundiais aumentam o tom da guerra comercial este sábado, com a implementação mútua de novas tarifas aduaneiras.

"Quero, novamente, advertir os Estados Unidos para que não sobrestimem a sua capacidade belicista de boatos, nem subestimem a capacidade dos outros de fazerem julgamentos informados. A verdadeira confiança não vem de mentiras repetidas, paradoxos ou ilusões, mas vem quando se segue a tendência dos tempos e se ganha o apoio da população", avisou o porta-voz do Governo chinês, Geng Shuang.

Os Estados Unidos impõem, a partir deste sábado, taxas adicionais a milhares de produtos chineses, no valor de mais de 200 mil milhões de dólares, a China respondeu com um aumento das tarifas sobre produtos norte-americanos, no valor de 60 mil milhões de dólares, já a partir de 1 de junho.