Rede europeia apoia expansão das PME: um caso de sucesso português

Tamanho do texto

A internacionalização de uma Pequena ou Média Empresa (PME) comporta vários desafios, a nível linguístico, legal e técnico. A rede europeia Enterprise Europe Network ajuda as empresas europeias a responderem a esses desafios.

A Last2Ticket foi uma das PME que beneficiou do apoio da rede europeia. Criada em 2011, a empresa portuense desenvolveu um sofware para a organização e gestão de eventos.

"O software que fornecemos às empresas de eventos é tudo-em-um. As empresas podem configurar o sofware como quiserem. Atualmente, estamos a tentar expandir o negócio para novos mercados", contou Emilia Catarina Simões, presidente e fundadora da Last2Ticket.

Apoio à inovação e à exportação

Os clientes podem subscrever o serviço mensalmente ou anualmente e há várias opções, que se adaptam a cada caso. A empresa forneceu, por exemplo, um software para um táxi fluvial do Porto.

"Eles estavam à procura de uma solução portátil que permitisse uma gestão de dados em tempo real. Nessa altura o mercado não oferecia uma solução adaptada e nós demos resposta a essa necessidade", explicou Emília Catarina Simões.

Destacada pelo Finantial Times, pelo seu crescimento rápido, a Last2Ticket angariou clientes na Europa e na Ásia. Mas, para entrar no mercado norte-americano, contactou a Enterprise Europe Network, uma rede europeia presente em mais de 60 países que integra três mil especialistas.

A expansão para o mercado dos EUA

Marcámos encontro com uma das especialistas portuguesas, Cristina Maria Barbosa, numa cave de vinho do Porto que também é cliente da Last2Ticket.

"Eles precisavam de ajuda para para perceber se o produto estava preparado para o mercado norte-americano. Aconselhámos-lhes o programa ReadyToGo que lhes deu formação e acesso gratuito a uma conferência nos Estados Unidos sobre tecnologias de informação", contou Cristina Maria Barbosa, consultora da rede europeia.

O que é a Enterprise Europe Network?

A Enterprise Europe Network é a maior rede mundial de apoio às pequenas e médias empresas. O objetivo da estrutura é ajudar as empresas a inovar e crescer a nível internacional. A euronews falou com Cristina Maria Barbosa, consultora da Entreprise Business Network.

Cristina Maria Barbosa, consultora da Entreprise Europe Network

euronews: Quais os serviços oferecidos pela rede?

Cristina Maria Barbosa: “A Enterprise Europe Network fornece serviços locais para ajudar as empresas a entrar no mercado internacional e a inovar. O nosso serviço de consultoria centra-se no apoio à inovação e à internacionalização.”

euronews: "Como é que a rede ajuda as empresas a tornarem-se globais?"

Cristina Maria Barbosa: “A Enterprise Europe Network identifica e promove actividades específicas como missões, eventos e mediações. A partir da base de dados de parcerias, identificamos as oportunidades que podem ajudar as empresas a promoverem melhor os seus serviços ou a encontrarem parceiros que possam ajudá-las".

euronews: "O que deve fazer um empresário quando está interessado nos serviços da Enterprise Europe Network?"

Cristina Maria Barbosa: “Somos uma rede de mais de 3000 consultores em todo o mundo. Basta pegar no telefone e ligar-nos. Os nossos contatos estão no nosso site e nas nossas redes sociais e pode entrar em contacto connosco gratuitamente. Todos os tipos de negócio podem usufruir do nosso serviço, quer seja um jovem empreendedor, ou uma grande empresa. Se precisar dos nossos conselhos para ajudá-lo a entender e a preparar o seu caminho para a internacionalização, entre em contacto connosco. ”

A Enterprise Europe Network ajuda empresas ambiciosas, como a Last2Ticket, a inovar e a crescer na UE e além-fronteiras.

Graças à ajuda da Enterprise Europe Network, a empresa melhorou a sua capacidade de inovação e a estratégia de internacionalização e recebeu conselhos sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Graças a um vasto conjunto de serviços, a rede europeia ajuda as empresas a encontrar os parceiros internacionais certos para expandir o negócio a nível internacional de modo a promover e vender melhor as suas inovações nos mercados internacionais.

Ligações Úteis

Enterprise Europe Network

Apoio às PME na UE