Trump recebido por Isabel II

Um ano depois de visitar Londres em trabalho, Donald Trump volta ao Reino Unido em visita de Estado. O Marine One, o helicóptero oficial do presidente dos Estados Unidos, aterrou esta segunda-feira no relvado do Palácio de Buckingham.

A visita anuncia-se polémica. Trump já espalhou críticas e conselhos sobre política interna. Chamou "perdedor", "pateta" e "incompetente" ao presidente da Câmara de Londres, depois de se saber que Sadiq Khan defendia que o Reino Unido não devia estender o tapete vermelho a Trump.

A Theresa May, com quem vai reunir-se esta terça-feira, deu o conselho de não perder mais tempo a negociar o Brexit. Se Bruxelas não concordar com os ter mos de Londres - diz Trump - O Reino Unido deve sair sem pagar os 50 mil milhões que deve à União Europeia.

Estão previstas manifestações públicas para quase todos os pontos da visita. Protestos que Donald Trump não deverá ver, porque o roteiro do presidente foi cuidadosamente preparado para os evitar.

O chefe de Estado almoçou com a Rainha. Isabel II tinha preparada uma exposição que para além de artefactos americanos da Coleção Real, tinha também peças escocesas, para evocar a ascendência de Trump na grande ilha do velho Continente.