Tony Parker "arruma" as botas após 18 anos na NBA

O basquetebolista francês Tony Parker anunciou esta segunda-feira, aos 37 anos, o adeus à competição.

Quatro vezes campeão na Liga Profissional de Basquetebol (NBA) dos Estados Unidos, pelos San Antonio Spurs, o base anunciou o adeus pelas redes sociais, aproveitando uma entrevista concedida ao portal The Undefeated.

Parker coloca o ponto final na carreira após 18 anos passados na NBA, 17 deles com a camisola dos Spurs, escolha no "draft" de 2001, onde se apresentou com o prémio revelação da Liga francesa de basquetebol.

Fora da quadra de jogo, Parker investiu no Asvel, um dos melhores clubes de basquetebol em França, onde primeiro se tornou acionista e agora é o presidente.

Ao longo da carreira nos Estados Unidos, o base foi por uma vez o jogador mais valioso da final, foi aliás o primeiro europeu a conseguir esse feito, em 2007; por seis vezes, alinhou no Jogo das Estrelas; e somou 1254 partidas, terminando com uma média de 15,5 pontos, 5,6 assistências e 2,7 ressaltos, por jogo.

O último jogo de Parker na NBA aconteceu a 17 de março, assinando 11 pontos pelos Charlotte Hornets, o último clube que representou, numa derrota (93-75) diante dos Miami Heat.

O base confessou ao portal sentir-se fisicamente em condições de realizar mais duas temporadas, mas considera que este é o momento certo para se afastar da competição.