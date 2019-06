Piloto morre na queda de um helicóptero em Nova Iorque

A queda de um helicóptero no telhado de um prédio, em Nova Iorque, provocou a morte do piloto do aparelho.

As circunstâncias da queda não estão ainda esclarecidas, mas é provável que o piloto tenha tentado pousar de emergência.

O impacto do aparelho no edifício gerou o pânico. Todos temeram um ataque terrorista, hipótese que cedo foi descartada pelas autoridades.

Devin Duncan, que trabalhava no interior do prédio, conta o que sentiu: "Estava a fazer o meu trabalho e senti o edifício tremer. Foi um grande abanão. No início, pensei que havia algo errado com o elevador. Mas depois, vi toda a gente a descer nos elevadores. Grandes elevadores completamente lotados. Cerca de 20-30 pessoas em cada elevador".

Após o impacto, o helicóptero incendiou-se, sem causar danos na estrutura do edifício. O acidente aconteceu no AXA Equitable Centre, na Sétima Avenida, a poucos quarteirões da Times Square e levou à evacuação de vários edifícios em redor.