O triunfo de Boris Johnson, popularmente conhecido pela alcunha "BoJo", na corrida à liderança do Partido Conservador e, por conseguinte, à sucessão de Theresa May como primeiro ministro do Reino Unido, mereceu reações diversas nas ruas de Londres.

No leitor em cima, oiça a opinião de algumas pessoas entrevistadas nas ruas da capital britânica a propósito da pessoa que é esta quarta-feira indigitada pela Rainha Isabel II como novo chefe do Governo do Reino Unido.