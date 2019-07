Boris Johnson: o homem que vai concluir o 'Brexit'

Boris Johnson promete ser o homem certo para concluir o Brexit. O primeiro-ministro do Reino Unido assumiu, esta quarta-feira, a pasta sucedendo a Theresa May.

Em Londres, o jornalista da euronews, Vincent McAviney, comenta.

''Quando Theresa May entrou no número 10 de Downing Street, há pouco mais de três anos, ela ficou nestes degraus e prometeu concluir o Brexit. Mas, em última análise, o seu legado será um fracasso. Apesar de ter assegurado um acordo para a saída, em Bruxelas, ela falhou três vezes em fazê-lo passar na Câmara dos Comuns e, por isso, teve de se demitir. Ela sai daqui a saber que não tem muito legado para recordar, mas o 77º Primeiro-Ministro do Reino Unido e da Irlanda do Norte, Boris Johnson, veio aqui depois de ter sido nomeado pelo seu partido e de ter reunido com a rainha, prometendo que será ele o homem que irá agora concretizar o Brexit. Foi chamado para trazer um novo sentimento de otimismo, para arrebatar a nação e ele diz que há grandes oportunidades para todos quando se trata de concretizar o Brexit. Mas ele entra em Downing Street com uma caixa cheia porque, nos últimos anos, gastou-se muito tempo com o Brexit. Há outras questões em todo o Reino Unido: o aumento do número dos sem-abrigo, problemas com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, problemas com o financiamento escolar. Ele terá que lidar com tudo isso e, nos próximos dias, a crise com o Irão será o seu primeiro teste no palco internacional."