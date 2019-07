"Breves de Bruxelas": Igualdade de género e poluição

Tamanho do texto

O Parlamento Europeu viu aumentar a presença feminina para 41 % nas eleições de maio, mas atingir a igualdade de género pode ser ainda mais complicado na futura Comissão Europeia, mesmo sendo presidida pela primeira vez por uma mulher.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária, mas falamos, ainda, da decisão da Comissão Europeia de apresentar queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia contra o governo de Espanha por incumprimento de diretiva sobre a qualidade do ar em algumas cidades.