"Estado da União": Os desafios de von der Leyen e de Johnson

A presidente-eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, levou a cabo, esta semana, um curto périplo europeu (França, Polónia, Croácia) para falar de estratégia com os seus aliados. O mais próximo é, sem dúvida, Emmanuel Macron, presidente de França e, em Paris, ambos os líderes se mostraram unidos e prontos para as grandes lutas que virão pela frente.

Ursula von der Leyen também está a receber propostas dos líderes dos outros 27 Estados-membros da União sobre quem querem ter como comissário europeu, mas parece cada vez mais difícil que possa cumprir o seu desígnio de obter paridade homem-mulher.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia da semana não poderíamos deixar de falar da eleição do novo primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson é um ferrenho defensor do Brexit e prometeu dar novo estilo às negociações com a União Europeia para uma saída definitiva do Reino Unido da União a 31 de outubro.