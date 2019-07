GP de Zagreb: cinco medalhas para cinco países e Telma Monteiro em sétimo

Teve início na sexta-feira o Grande Prémio de Judo de Zagreb, na Croácia - a última prova do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judo (FIJ) antes do Campeonato do Mundo.

A prova conta com a participação de 558 atletas de 87 nações e em acão estiveram hoje os masculinos das categorias de -60kg e -66kg e os femininos de -48kg, -52kg e -57kg. . O Canadá, Cazaquistão, Espanha, Japão e Uzbequistão arrebataram as medalhas de ouro do dia.

Jessica Klimkait, finalmente a de ouro

A canadiana Jessica Klimkait reivindicou a sua primeira medalha de ouro num Grande Prémio, revelando-se a nossa mulher do dia. A judoca superou na meia-final de -57kg a britânica vice-campeã do mundo Nekoda Smythe-Davies, por Ouchi-gari, e venceu na final a japonesa Momo Tamaoki.

Jessica Klimkait e Momo Tamaoki

O Diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Jan Snijders, premiou a atleta do Canadá.

Jessica Klimkait

É ótimo conquistar esta vitória a apenas um mês do Campeonato do Mundo. Tenho conquistado medalhas nas últimas provas mas estava em busca de uma medalha de ouro. Estou muito contente, é uma sensação fantástica. Jessica Klimkait

Alberto Gaitero Martin, uma vitória premeditada

O espanhol Alberto Gaitero Martin sagrou-se o nosso homem do dia. Na final, o judoca lutou frente ao colosso da Moldávia Denis Vieru, o campeão do Grand Slam de Baku e do Grand Slam de Paris, que apanhou de surpresa com um incrível ataque Seoi nage para Ippon. Esta foi a primeira medalha de ouro do espanhol na prova.

O Diretor de Educação da FIJ, Mohammed Meridja, condecorou o judoca.

Alberto Gaitero Martin

Antes de começar o combate a minha intenção era a de atacar com o Ippon Seoi Nage, e a meio da luta encontrei o momento perfeito para o fazer. Alberto Gaitero Martin

Natsumi Tsunoda, uma receita de competência recheada de confiança

Na final de -52kg, a nipónica Natsumi Tsunoda mostrou-se firme e convicta, usando uma técnica clássica de sacrifício, o Tomoe Nage, para marcar o Waza-ari da vitória frente à sul-coreana Da Sol Park, e sagrar-se campeã em Zagreb.

Otgontsetseg Galbadrakh e Mélanie Clément, duelo de titãs no feminino

Em -48 kg, Otgontsetseg Galbadrakh e Mélanie Clément, duas judocas que já derrotaram a atual campeã do mundo Daria Bilodid, lutaram frente a frente no combate pelo ouro da categoria, um confronto difícil e de preparação para Tóquio que teve que ir para o ponto de ouro, onde a medalhista olímpica do Cazaquistão acabou por prevalecer sobre a francesa com um contra-ataque inteligente.

O Diretor Desportivo da FIJ, Vladimir Barta, condecorou a judoca.

Sharafuddin Lutfillaev, do Uzbequistão, foi o campeão em -60kg, derrotando na final o britânico Ashley Mckenzie.

A comitiva portuguesa

Telma Monteiro foi a melhor portuguesa hoje em prova, terminando em sétima posição. A competir em -57 kg, Telma Monteiro venceu a belga Mina Libeer e a austríaca Sabrina Filzmoser mas foi eliminada pela sul-coreana Jandi Kim no primeiro combate pelo bronze, por acumulação de um terceiro shido no ponto de ouro.

Telma Monteiro e Sabrina Filzmoser

Na sua estreia em provas do Circuito Mundial, Rodrigo Costa Lopes (-60kg) perdeu frente ao turco Mihrac Akkus nos oitavos-de-final, nas quais Miguel Pisco foi derrotado no primeiro combate pelo búlgaro Valentin Alipiev.

Em -66 kg, Sergiu Oleinic, que há dois anos conquistou a medalha de prata nesta competição, perdeu na segunda ronda, frente ao francês Kilian Le Blouch, enquanto João Crisóstomo não passou do combate inaugural, frente ao uzbeque Mukhriddin Tilovov.

A comitiva portuguesa em Zagreb conta com um total de 13 judocas.

No fim de semana estarão em prova: Jorge Fernandes (-73kg), Nuno Saraiva (-73kg), Anri Egutidze (-81kg), Jorge Fonseca (-100kg), Bárbara Timo (-70kg), Yahima Ramirez (-78kg), Patrícia Sampaio (-78kg), Rochele Nunes (+78kg).

Denis Vieru, os Movimentos do Dia

O medalhista de prata em -66kg Denis Vieru produziu não um mas sim os dois movimentos do dia, um simples e belíssimo golpe de pernas De-ashi-barai e, mais tarde, um dramático e poderoso arremesso, que valeram 2 Ippons fenomenais ao jovem talento da Moldávia.

Um Grande Prémio de Judo que arranca assim em beleza.