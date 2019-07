Mau tempo deixa rastro de destruição na Europa

A Europa volta a ser atravessada por tempestades que deixam um rastro de destruição e de morte.

Em Itália, três pessoas morreram na sequência do mau tempo. Entre as vítimas está uma atleta norueguesa que participava numa prova de resistência, perto do Lago de São Pancrácio, no norte do país, e foi atingida por um raio. Uma outra mulher morreu quando o carro onde estava foi projetado por um tornado, em Focene, perto de Fiumicino.

Tragic accident casts a shadow on the Südtirol Ultra Skyrace Saturday, the 7th edition of the Südtirol Ultra Skyrace... Publiée par Südtirol Ultra Skyrace sur Samedi 27 juillet 2019

Em poucos minutos, a baixa de Barcelona ficou inundada. Um cenário que se repetiu noutras cidades da Catalunha. Dados oficiais apontam para 42 centímetros de chuva em apenas meia hora.

Ao final da tarde, a emblemática Avenida Diagonal ficou irreconhecível.

No sul da Polónia, a tempestade provocou intensas inundações e aluimento de terras.

A cidade de Katovice está entre as mais afectadas, mas há registos de pedidos de socorro em nove províncias. Não há noticia de vítimas.

Apenas danos materiais também na Áustria. As autoridades deram já início aos trabalhos de limpeza das vias mais afectadas.