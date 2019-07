Onda de calor recorde na Europa

Depois da vaga de calor, a tempestade.

Esta sexta-feira, o mau tempo e a queda de granizo encurtaram a etapa da volta a França em Bicicleta. Em muitas cidades francesas, as temperaturas desceram mais de 10 graus em menos de 24 horas.

Clare Nullis, porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, sublinha que a vaga de calor dos últimos dias foi excecional e não apenas pela intensidade do calor.

"O que é significativo é que quando temos um recorde de temperatura é por uma diferença de um grau. O que vimos foram recordes quebrados em dois, três, quatro graus. Foi absolutamente incrível.”

Na Alemanha, os níveis dos rios estão baixos, os campos secos e as árvores estão a morrer.

A situação é de alerta é máximo. Pelo segundo ano consecutivo, o verão é marcado por tempo muito seco e muito quente. A escassez de água subterrânea faz com que as culturas murchem antes do rendimento máximo e que as árvores tenham menos capacidade para se defenderem das pragas.