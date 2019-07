Orgulho gay coloriu as ruas de Berlim

Tamanho do texto

Milhares de pessoas participaram no sábado na extravagante parada do Christopher Street Day em Berlim, uma manifestação muito colorida, na defesa dos direitos LGBT, conhecida em todo o mundo com Gay Pride.

As ruas da capital alemã encheram-se de uma multidão trajada de cores vivas e fatos elaborados, muitos inspirados na futebolista americana Megan Rapinoe e na série televisiva "The Handmaid's Tale". O desfil decorreu com danças em ritmo eletrónico.

Em Varsóvia decorreu uma manifestação contra a violência ocorrida durante a marcha LGBT de Bialystok, há uma semana, e as perseguições às comunidades LGBT em várias cidades da Polónia.

Os ataques de Bialystok foram produzidos por hooligans e nacionalistas. Já foram processadas 51 pessoas.Tanto o primeiro-ministro como o episcopado da Polónia condenaram os ataques.