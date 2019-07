Pipocas congeladas são "o último grito" no Japão

Pipocas congeladas não são propriamente uma novidade, mas em Osaca estão a tornar-se numa das atrações do verão japonês.

O processo é conseguido com recurso a nitrogénio a 200° Célsius negativos e está já a revelar-se um sucesso no comércio alimentar de rua como se fosse um gelado. E de certa forma é.

Cada dose de "frozen popcorns" é vendida a 600 ienes (quase €5) e só uma das lojas já a comercializar estas pipocas geladas garante vender cerca de 400 porções por dia.

As primeiras notícias de pipocas congeladas surgiram há mais de cinco anos. O processo de produção evoluiu e espalhou-se pelo mundo.

No ano passado, uma cadeia de cinema no Dubai já comercializava as pipocas congeladas com nitrogénio líquido.