Salvini pode ser acusado de sequestro

A retenção de migrantes dentro de um navio da guarda costeira italiana começa a ser habitual e o ministro do Interior pode ser acusado de sequestro.

Antes do Gregoretti, uma outra embarcação oficial, a Ubaldo Diciotti, esteve vários dias no Porto de Catania sem autorização para desembarcar os 177 migrantes que transportava. Matteo Salvini, número dois do governo e ministro do Interior, está na origem destas decisões.

O grupo vai manter-se a bordo como se estivesse sequestrado. Se não for encontrada uma solução rapidamente, o ministro do Interior pode ser acusado de privação ilegal da liberdade, como aconteceu no caso Diciotti, em que um pedido formal para autorizar o processo foi enviado para o Senado.