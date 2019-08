Boris Johnson sofre primeira derrota eleitoral

Boris Johnson teve hoje o primeiro revés político desde que assumiu no último mês a chefia do governo do Reino Unido, ao perder a eleição intercalar quinta-feira.

O resultado tirou um deputado aos Conservadores, reduzindo assim a maioria parlamentar dos 'Tories' a um voto, depois da derrota do conservador Chris Davis para a liberal democrata Jane Dodds no círculo eleitoral de Brecon e Radnorshire.

De acordo com os resultados oficiais desta circunscrição no País de Gales, a candidata liberal-democrata e pró-União Europeia (UE) somou 13.826 votos contra 12.401 do adversário.

O resultado pode ser uma ameaça à futura estabilidade do Executivo britânico. E Jane Dodds deixou já um aviso a Boris Johnson sobre o objetivo de consumar o Brexit a 31 de outubro... com ou sem acordo.

"O meu primeiro ato como deputada quando chegar a Westminster será encontrar o senhor Boris Johnson - onde quer que ele esteja escondido - e dizer-lhe em alto e bom som: 'Pare de brincar com o futuro das nossas comunidades e exclua de imediato um Brexit sem acordo'", afirmou.

O novo primeiro-ministro defendeu desde o início do processo de consulta popular, em 2016, a saída do Reino Unido da UE e não quer mais adiamentos no processo que foi conduzido desde então pela antecessora Theresa May.

No entanto, a vantagem mínima no Parlamento reduz agora a margem de manobra de Johnson para conseguir o Brexit ou escapar a eventuais moções de censura da oposição.