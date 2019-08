Tiroteio no Texas faz vários mortos - suspeito detido pela polícia

Um tiroteio num centro comercial de El Paso, no Texas (EUA) fez vários mortos. A polícia confirmou que o incidente fez um número ainda indeterminado de vítimas e que entre 15 e 20 pessoas foram atingidas por disparos, sem precisar se se trata de feridos ou de vítimas mortais. As autoridades confirmaram também a detenção de um suspeito - segundo a Fox News, um homem de 21 anos - desmentido as informações iniciais, veiculadas por confusão, e que davam conta de três detenções. As câmaras de segurança mostram um indivíduo empunhando uma arma automática do tipo AK-47. Fontes ainda não confirmadas identificam o indivíduo como Patrick Crusius.

O incidente está a ser tratado, segundo membros das autoridades locais, como "terrorismo relacionado com gangues", sem precisar se se trata de uma classificação oficial. El Paso fica numa zona frequentemente marcada pela violência e pela ação dos gangues, junto a Ciudad Juárez, do outro lado da fronteira mexicana.