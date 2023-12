Absolvição de polícias acusados de matar homem negro causa revolta nos EUA

De Euronews com AP

Morte de Manuel Ellis, ocorrida em 2020, foi muito semelhante à de George Floyd, ocorrida na mesma altura, que causou então uma onda de manifestações em todo o mundo.

Dezenas de pessoas bloquearam o trânsito na cidade de Tacoma, no estado norte-americano de Washington, para protestar contra a decisão de um júri que absolveu três polícias deste estado da morte do afro-americano Manuel Ellis, que foi "espancado e imobilizado com a cara virada para baixo enquanto pedia para respirar". O caso ocorreu em 2020, alguns meses antes da morte de George Floyd, um caso com várias semelhanças com este e que criou na altura uma onda de manifestações contra o racismo e a violência policial.

Um médico legista considerou a morte de Ellis um homicídio causado por privação de oxigénio; mas os advogados dos agentes afirmaram que a morte foi causada por um elevado nível de metanfetaminas no organismo de Ellis, associado a uma irregularidade cardíaca. Esta quinta-feira, o júri considerou os três arguidos inocentes de todas as acusações.