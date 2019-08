Coreia do Norte realiza 4º teste de armas em duas semanas

A Coreia do Norte continua a intensificar os testes de armas e disparou dois projécteis não identificados para o mar.

Através do seu site, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que os testes foram uma forma de protesto contra os Estados Unidos e contra a Coreia do Sul que realizam exercícios militares conjuntos - algo que Pyongyang acredita violar os acordos diplomáticos.

O secretário-geral do Gabinete do governo do Japão, Yoshihide Suga, disse que o lançamento de projectéis da parte da Coreia do Norte não representa uma ameaça imediata para o Japão e que vai continuar a estreita cooperação com os Estados Unidos.

Os analistas acreditam que a Coreia do Norte está a tentar desenvolver armas indetectáveis por radar e espera mais concessões da parte de Washington.