Falência declarada no estaleiro onde foi construído o Titanic

Chegou a empregar mais de 30 mil pessoas no início do século e as gruas dominaram durante anos o horizonte de Belfast, na Irlanda do Norte. Mas os últimos tempos, marcados pelas perdas e ameaças contínuas de encerramento, obrigaram o estaleiro Harland & Wolff a declarar falência.

Os trabalhadores, atualmente 130, ainda pediram a intervenção do Governo para salvar os empregos mas o estaleiro acabou mesmo por parar de funcionar.

Foi aqui que se construiu o transatlântico "Titanic", que também afundou, embora por razões diferentes, em abril de 1912.