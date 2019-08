Cimeira da juventude sobre o clima envia recado à UE

Tamanho do texto

A mobilização pela defesa do ambiente e contra o aquecimento global não vai de férias. "Smile For The Future", a Cimeira da Juventude sobre o Clima, em Lausanne, na Suíça, saiu à rua.

Em cinco dias de trabalho, os jovens chegaram a acordo sobre as exigências a apresentar à União Europeia. Entre elas, tomar medidas para limitar a subida global da temperatura num grau e meio.

A cimeira teve a participação de 450 jovens de 38 países.

Terminou com o já habitual desfile das sextas-feiras pelas ruas de Lausanne esta sexta-feira - um protesto inspirado por uma das organizadoras, a jovem sueca Greta Thunberg.