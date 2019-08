Fogo às portas de Atenas

Tamanho do texto

Um incêndio que, durante a noite, lavrou com grande intensidade nos subúrbios de Atenas, foi, aparentemente, controlado pelos bombeiros gregos ao amanhecer desta segunda-feira.

O fogo atingiu as encostas do Monte Hymette, que separa a capital grega do subúrbio leste de Peania.

Mais de 140 bombeiros com 46 veículos lutaram contra as chamas.

Oito helicópteros especializados juntaram-se às operações ao amanhecer.

Pelo menos uma casa foi danificada pelas chamas e várias foram evacuadas.

Durante o fim de semana, mais de 450 bombeiros e 23 aeronaves foram mobilizados em todo o país para combater os mais de 50 fogos que atingiram o território grego.

As autoridades alertaram para a alta probabilidade de incêndios florestais em grande parte da Grécia.