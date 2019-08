Oposição quer evitar 'Brexit' sem acordo

Tamanho do texto

Jeremy Corbyn quer que a oposição britânica se una para derrubar o Governo de Boris Johnson.

O líder dos trabalhistas quer apoio para apresentar, no parlamento, uma moção de censura contra Executivo com o objetivo de evitar um "Brexit" sem acordo.

"Ele está a a tirar-nos da Europa para os braços de Donald Trump pela sua obsessão com um 'Brexit' sem acordo."

Numa carta enviada aos líderes da oposição, Corbyn pediu apoio para derrubar o atual executivo, criar um Governo provisório, convocar eleições antecipadas, adiar a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia e convocar um novo referendo.

Uma proposta que mereceu, para já, o apoio da primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon:

"Não é segredo que não sou grande fã de Jeremy Corbyn, mas não vamos descartar nenhuma opção se isso ajudar a evitar o que é uma catástrofe iminente de um Brexit sem acordo."

O plano do líder trabalhista poderá colher o apoio do Partido Liberal-Democrata, no entanto há condições...

"Estamos a enfrentar uma crise nacional. Podemos precisar de um governo de emergência para resolvê-la, mas se Jeremy Corbyn realmente quer que isso tenha êxito, certamente até ele pode ver que não pode liderá-lo", Jo Swinson, líder dos liberais-democratas.

Jeremy Corbyn tem pouco tempo para reunir o apoio para formar um governo de unidade nacional. Caso não tenha êxito, Boris Johnson prometeu que o Reino Unido sairá da União Europeia no dia 31 de outubro, com ou sem acordo.