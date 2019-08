Autópsia confirma suicídio de Epstein

A autópsia oficial confirma a causa da morte de Jeffrey Epstein - o milionário cometeu suicídio por enforcamento.

Epstein, de 66 anos, suspeito de liderar uma rede de tráfico sexual e acusado de abusar sexualmente de várias menores de idade foi preso no dia 6 de julho.

Foi encontrado morto na cela de uma prisão de Nova Iorque, no início do mês. No final de julho, o magnata já tinha sido encontrado deitado no chão com ferimentos no pescoço.

Antes da morte, o empresário tinha-se declarado inocente das acusações de tráfico sexual envolvendo dezenas de raparigas menores, entre 2002 e 2005.